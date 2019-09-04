СМИ узнали, почему Мариано решил остаться в "Реале"
Нападающий мадридского "Реала" Мариано Диас минувшим летом отклонил несколько предложений о трансфере.
По информации AS, подписать доминиканца хотели "Севилья", "Монако", "Рома" и "Шальке". При этом "кобальтовые" были готовы сохранить уровень зарплаты игрока на уровне 4 миллионов евро в год.
Впрочем, 26-летний форвард решил остаться в королевском клубе, поскольку ему очень нравится жить в испанской столице.
Мариано надеется доказать главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану свою профпригодность. Пока не получается - в этом сезоне футболист на поле ещё не выходил.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0