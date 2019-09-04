СМИ узнали, почему Мариано решил остаться в "Реале"

Нападающий мадридского "Реала" Мариано Диас минувшим летом отклонил несколько предложений о трансфере.

По информации AS, подписать доминиканца хотели "Севилья", "Монако", "Рома" и "Шальке". При этом "кобальтовые" были готовы сохранить уровень зарплаты игрока на уровне 4 миллионов евро в год.

Впрочем, 26-летний форвард решил остаться в королевском клубе, поскольку ему очень нравится жить в испанской столице.

Мариано надеется доказать главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану свою профпригодность. Пока не получается - в этом сезоне футболист на поле ещё не выходил.

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