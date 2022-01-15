СМИ узнали, почему Миранчук до сих пор не перешёл в "Дженоа"

Фото инстаграм "Аталанты"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини затягивает трансфер полузащитника Алексея Миранчука в "Дженоа".

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, наставник обеспокоен кадровой ситуацией в своей команде, поэтому пока не хочет терять россиянина.

Тем не менее, переход 26-летнего футболиста в генуэзский клуб практически неизбежен, поскольку договорённость между сторонами уже достигнута.

В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах. Его рыночная стоимость - 11 миллионов евро.

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