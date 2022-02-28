СМИ узнали, почему "Реал" ведёт переговоры только с Мбаппе

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СМИ узнали, почему "Реал" ведёт переговоры только с Мбаппе

Фото инстаграм Килиана Мбаппе

Подписание нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе остаётся абсолютным приоритетом для мадридского "Реала".

В связи с этим, как сообщает Goal.com, королевский клуб не ведёт переговоры с другими игроками.

"Сливочные" намерены сначала закрыть вопрос с трансфером 23-летнего француза и лишь потом работать над остальными сделками.

Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ истекает 30 июня, то есть он может перейти в "Реал" на правах свободного агента.

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