СМИ узнали, почему "Спартак" отказался от приглашения Жардима

СМИ узнали, почему московский "Спартак" отказался от приглашения Леонарду Жардима на пост главного тренера команды.

Как сообщает российская пресса, руководство "красно-белых" не захотело платить португальскому специалисту зарплату в размере шести миллионов евро в год.

Кроме того, экс-наставник "Монако" требовал значительное усиление состава, что также не устроило боссов столичного клуба.

В итоге "Спартак" вычеркнул Жардима из своего шорт-листа и теперь сосредоточился на кандидатурах Олега Кононова, Валерия Карпина и Хулена Лопетеги.

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