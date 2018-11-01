СМИ узнали, почему "Спартак" отказался от приглашения Жардима

2 Теги спартак москвалеонарду жардим

СМИ узнали, почему "Спартак" отказался от приглашения Жардима

СМИ узнали, почему московский "Спартак" отказался от приглашения Леонарду Жардима на пост главного тренера команды.

Как сообщает российская пресса, руководство "красно-белых" не захотело платить португальскому специалисту зарплату в размере шести миллионов евро в год.

Кроме того, экс-наставник "Монако" требовал значительное усиление состава, что также не устроило боссов столичного клуба.

В итоге "Спартак" вычеркнул Жардима из своего шорт-листа и теперь сосредоточился на кандидатурах Олега Кононова, Валерия Карпина и Хулена Лопетеги.

Не пропустите: Кононов сделал заявление о возможной работе в "Спартаке". | http://soccernews.ru

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