СМИ узнали, почему Венгер озвучил своё решение именно сейчас

СМИ узнали, почему главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер озвучил своё решение покинуть лондонский клуб именно сейчас.

Как сообщает Goal.com, французский наставник хотел таким образом сплотить "канониров" перед полуфинальными матчами Лиги Европы против "Атлетико".

Венгер намерен перед уходом выиграть второй по значимости еврокубок, обеспечив команде путёвку в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Напомним, что первый матч между "Арсеналом" и "Атлетико" состоится 26 апреля в Лондоне, а ответный - 3 мая в Мадриде.

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