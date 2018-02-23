СМИ узнали подробности конфликта Моуринью и Погба

СМИ узнали подробности конфликта между главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью и полузащитником "красных дьяволов" Полем Погба.

Как сообщает The Sun, французский хавбек пытался поговорить с наставником о неудачной тактике и своих проблемах при игре на неудобной позиции. Однако Моуринью дал понять, что все беды Погба вызваны его слабой работоспособностью.

В итоге спор между ними завершился тем, что "Особенный" порекомендовал футболисту посмотреть на табличку на двери с надписью "тренер", тем самым акцентировав внимание, кто здесь главный. Такое поведение португальца, разумеется, очень не понравилось Погба.

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