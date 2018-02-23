СМИ узнали подробности конфликта Моуринью и Погба

Теги манчестер юнайтедполь погбажозе моуринью

СМИ узнали подробности конфликта Моуринью и Погба

СМИ узнали подробности конфликта между главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью и полузащитником "красных дьяволов" Полем Погба.

Как сообщает The Sun, французский хавбек пытался поговорить с наставником о неудачной тактике и своих проблемах при игре на неудобной позиции. Однако Моуринью дал понять, что все беды Погба вызваны его слабой работоспособностью. 

В итоге спор между ними завершился тем, что "Особенный" порекомендовал футболисту посмотреть на табличку на двери с надписью "тренер", тем самым акцентировав внимание, кто здесь главный. Такое поведение португальца, разумеется, очень не понравилось Погба.   

Не пропустите: Иан Райт: "Погба не находился бы в таком расположении духа, выступай он за "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"

Роналду, Бэйл, Бензема. "Реал" добывает легкую победу над "Алавесом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Челси 27 53
5 Тоттенхэм 27 52
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Лестер Сити 28 36
8 Бернли 27 36
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 27 20
Полная таблица

топ-5 тегов