СМИ узнали подробности последней травмы Неймара
Фото инстаграм Неймара
Нападающий ПСЖ Неймар пропустил 2,5 месяца из-за травмы, полученной в конце ноября прошлого года.
По информации L'Еquipe, повреждение бразильца оказалось более серьёзным, чем изначально говорили врачи.
Сообщается, что у 30-летнего футболиста были повреждены не только связки левого голеностопа, но и обнаружилась небольшая трещина в кости.
Напомним, что согласно первоначальному прогнозу, Неймар должен был провести в лазарете не более восьми недель.
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