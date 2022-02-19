СМИ узнали подробности последней травмы Неймара

Теги псжнеймартравмы

СМИ узнали подробности последней травмы Неймара

Фото инстаграм Неймара

Нападающий ПСЖ Неймар пропустил 2,5 месяца из-за травмы, полученной в конце ноября прошлого года.

По информации L'Еquipe, повреждение бразильца оказалось более серьёзным, чем изначально говорили врачи.

Сообщается, что у 30-летнего футболиста были повреждены не только связки левого голеностопа, но и обнаружилась небольшая трещина в кости.

Напомним, что согласно первоначальному прогнозу, Неймар должен был провести в лазарете не более восьми недель.

Не пропустите: ПСЖ может приобрести нападающего "Ниццы". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА близок к подписанию опорника "Эвертона"

ЦСКА близок к подписанию опорника "Эвертона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов