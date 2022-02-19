СМИ узнали подробности последней травмы Неймара

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Нападающий ПСЖ Неймар пропустил 2,5 месяца из-за травмы, полученной в конце ноября прошлого года.

По информации L'Еquipe, повреждение бразильца оказалось более серьёзным, чем изначально говорили врачи.

Сообщается, что у 30-летнего футболиста были повреждены не только связки левого голеностопа, но и обнаружилась небольшая трещина в кости.

Напомним, что согласно первоначальному прогнозу, Неймар должен был провести в лазарете не более восьми недель.

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