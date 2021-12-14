СМИ узнали подробности разговора Лапорты и Райолы о трансфере Холанда
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд интересен "Барселоне", пишет Mundo Deportivo.
По сведениям издания, потенциальный трансфер 21-летнего футболиста стал предметом разговора между президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой и агентом Мино Райолой.
В частности, руководитель "блауграны" просил представителя норвежца снизить сумму комиссии за переход своего клиента, а также рассказывал ему о возможной роли форварда в тактических построениях главного тренера команды Хави.
В текущем сезоне Холанд забил 17 голов и сделал 5 ассистов в 14 матчах. Следующим летом в его контракте с "Боруссией" вступит в силу опция выкупа за 75 миллионов евро.
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|Команда
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|О
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|2
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|32
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|3
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|Байер Леверкузен
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
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|Герта
|32
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|Унион Берлин
|32
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|13
|Кельн
|32
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|Аугсбург
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|35
|15
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|32
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|Фортуна Дюссельдорф
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|Вердер Бремен
|32
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|Падерборн
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