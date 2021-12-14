СМИ узнали подробности разговора Лапорты и Райолы о трансфере Холанда

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СМИ узнали подробности разговора Лапорты и Райолы о трансфере Холанда

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд интересен "Барселоне", пишет Mundo Deportivo.

По сведениям издания, потенциальный трансфер 21-летнего футболиста стал предметом разговора между президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой и агентом Мино Райолой.

В частности, руководитель "блауграны" просил представителя норвежца снизить сумму комиссии за переход своего клиента, а также рассказывал ему о возможной роли форварда в тактических построениях главного тренера команды Хави.

В текущем сезоне Холанд забил 17 голов и сделал 5 ассистов в 14 матчах. Следующим летом в его контракте с "Боруссией" вступит в силу опция выкупа за 75 миллионов евро.

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