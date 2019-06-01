СМИ узнали подробности трагического ДТП с участием Рейеса

Стали известны некоторые обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб бывший полузащитник сборной Испании Хосе Антонио Рейес.

По информации ABC, футболист был в автомобиле вместе со своим двоюродным братом, который также не выжил.

Авария произошла на трассе A-376, по дороге из Севильи в Утреру - родной город 35-летнего спортсмена. Сообщается, что машина вылетела с трассы и загорелась.

Рейес является воспитанником "Севильи". Помимо "нервионцев" он выступал за "Арсенал", "Реал", "Атлетико", "Бенфику", "Эспаньол", "Кордову", "Синьцзян Тяньшань Леопард" и "Эстремадуру". За сборную Испании сыграл 21 матч и забил 4 гола. В его активе 12 выигранных трофеев, в том числе 5 кубков Лиги Европы.

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