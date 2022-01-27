СМИ узнали подробности трансфера Юри Алберто в "Зенит"

Фото инстаграм Юри Алберто

Нападающий "Интернасьонала" Юри Алберто перейдёт в "Зенит" за 17 миллионов евро + бонусы, утверждает "Матч ТВ".

По информации источника, питерскому клубу не придётся переплачивать за 20-летнего футболиста из-за срочности трансфера.

Бразильский форвард присоединится к "сине-бело-голубым" в конце января или начале февраля. На сегодня запланировано медицинское обследование игрока.

Алберто сыграл за "Интернасьонал" 85 матчей, в которых забил 30 голов. Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

Не пропустите: "Интернасьонал" опубликовал заявление о будущем Юри Алберто, которым интересуется "Зенит". | http://soccernews.ru