СМИ узнали подробности травмы Наингголана

СМИ узнали подробности травмы полузащитника миланского "Интера" Раджи Наингголана.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, во вчерашнем дерби 30-летний бельгиец получил вывих голеностопа.

Сроки восстановления Наингголана пока неизвестны. Они будут определены по итогам углублённого медобследования, однако уже сейчас смело можно предположить, что ближайший матч с "Барселоной" в рамках Лиги Чемпионов хавбек пропустит. | http://soccernews.ru