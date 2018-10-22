СМИ узнали подробности травмы Наингголана

Теги раджа наингголанинтер милан

СМИ узнали подробности травмы Наингголана

СМИ узнали подробности травмы полузащитника миланского "Интера" Раджи Наингголана.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, во вчерашнем дерби 30-летний бельгиец получил вывих голеностопа.

Сроки восстановления Наингголана пока неизвестны. Они будут определены по итогам углублённого медобследования, однако уже сейчас смело можно предположить, что ближайший матч с "Барселоной" в рамках Лиги Чемпионов хавбек пропустит. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 20 56
2 Наполи Наполи 20 47
3 Интер Милан Интер Милан 20 40
4 Милан Милан 20 34
5 Рома Рома 20 33
6 Лацио Лацио 20 32
7 Аталанта Аталанта 20 31
8 Сампдория Сампдория 20 30
9 Парма Парма 20 28
10 Фиорентина Фиорентина 20 27
11 Торино Торино 20 27
12 Сассуоло Сассуоло 20 26
13 Кальяри Кальяри 20 21
14 Дженоа Дженоа 20 20
15 Удинезе Удинезе 20 18
16 СПАЛ СПАЛ 20 18
17 Эмполи Эмполи 20 17
18 Болонья Болонья 20 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 20 10
20 Кьево Кьево 20 8
Полная таблица

топ-5 тегов