СМИ узнали подробности вероятного перехода Игнатьева из "Рубина" в "Крылья Советов"

Фото инстаграм Ивана Игнатьева

Нападающий "Рубина" Иван Игнатьев в скором времени станет игроком "Крыльев Советов", утверждает "СЭ".

По информации источника, для завершения перехода 23-летнему футболисту осталось успешно пройти медобследование.

Что касается условий трансфера, то речь идёт об аренде до июня с опцией необязательного выкупа за 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Игнатьев сыграл за "Рубин" 10 матчей и не забил ни одного гола. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Примечательно, что в 2019 году казанцы потратили на покупку игрока у "Краснодара" 7 миллионов евро.

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