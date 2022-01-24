СМИ узнали подробности вероятного перехода Игнатьева из "Рубина" в "Крылья Советов"
Фото инстаграм Ивана Игнатьева
Нападающий "Рубина" Иван Игнатьев в скором времени станет игроком "Крыльев Советов", утверждает "СЭ".
По информации источника, для завершения перехода 23-летнему футболисту осталось успешно пройти медобследование.
Что касается условий трансфера, то речь идёт об аренде до июня с опцией необязательного выкупа за 2,5 миллиона евро.
В текущем сезоне Игнатьев сыграл за "Рубин" 10 матчей и не забил ни одного гола. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
Примечательно, что в 2019 году казанцы потратили на покупку игрока у "Краснодара" 7 миллионов евро.
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