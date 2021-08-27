СМИ узнали позицию Гвардиолы по поводу перехода Роналду в "Манчестер Сити"

Фото инстаграм Хосепа Гвардиолы

Стало известно, как относится наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола к потенциальному трансферу форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

По информации The Athletic, испанский специалист пока не знает, как использовать на поле 36-летнего футболиста.

Кроме того, у главного тренера "горожан" есть опасения касательно влияния звёздного португальца на атмосферу в раздевалке команды.

Однако Гвардиола считает, что лучше войти в сезон с Роналду, чем играть без нападающего.

Ранее стало известно, что "Сити" готов заплатить за игрока 30 миллионов евро.

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