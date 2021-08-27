СМИ узнали позицию Гвардиолы по поводу перехода Роналду в "Манчестер Сити"

Теги ювентусманчестер ситихосеп гвардиолакриштиану роналдутрансферы

СМИ узнали позицию Гвардиолы по поводу перехода Роналду в "Манчестер Сити"

Фото инстаграм Хосепа Гвардиолы

Стало известно, как относится наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола к потенциальному трансферу форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

По информации The Athletic, испанский специалист пока не знает, как использовать на поле 36-летнего футболиста.

Кроме того, у главного тренера "горожан" есть опасения касательно влияния звёздного португальца на атмосферу в раздевалке команды.

Однако Гвардиола считает, что лучше войти в сезон с Роналду, чем играть без нападающего.

Ранее стало известно, что "Сити" готов заплатить за игрока 30 миллионов евро.

Не пропустите: Роналду пойдёт на понижение зарплаты ради перехода в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" отказался от возвращения Роналду

"Манчестер Юнайтед" отказался от возвращения Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов