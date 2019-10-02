СМИ узнали предполагаемые сроки возвращения Малкома на поле

1 Теги зенит санкт-петербургмалком

СМИ узнали предполагаемые сроки возвращения Малкома на поле

Вингер "Зенита" Малком может вернуться в строй уже в текущем месяце, сообщают российские СМИ.

Бразилец имеет шансы сыграть после октябрьской паузы на матчи сборных.

Напомним, что первую игру после международного перерыва "Зенит" проведёт 19 октября. Это будет домашний поединок 13-го тура РПЛ с "Ростовом".

Питерский клуб купил Малкома у "Барселоны" за 40 миллионов евро плюс бонусы.

Фланговый нападающий не играет с 10 августа из-за мышечной травмы бедра.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Как можно было заплатить за него 50 ? Это ведь не Халк.

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