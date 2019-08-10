СМИ узнали предварительные сроки восстановления Алиссона

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СМИ узнали предварительные сроки восстановления Алиссона

У вратаря "Ливерпуля" Алиссона подозрение на разрыв икроножной мышцы правой ноги, сообщает Daily Mail.

По информации источника, если диагноз подтвердится, то бразильский страж ворот пропустит от четырёх до шести недель.

В таком случае Алиссон не поможет "красным" в трёх-пяти матчах АПЛ, в том числе поединках с "Арсеналом" и "Челси".

Точные сроки восстановления голкипера "Ливерпуль" объявит после получения результатов углублённого медобследования.

Не пропустите: Травмированный Алиссон обратился к болельщикам. | http://soccernews.ru
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