СМИ узнали предварительные сроки восстановления Неймара
Стало известно, сколько может пропустить нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар.
Напомним, что у 27-летнего футболиста диагностирован разрыв связок правого голеностопа.
По информации L’Equipe, если форварду не потребуется операция, то он пробудет в лазарете от 3 до 6 недель.
В случае хирургического вмешательства Неймар останется без футбола примерно на 4 месяца.
Напомним, что игрок травмировался во время товарищеского матча с Катаром и теперь пропустит Кубок Америки-2019.
Не пропустите: В сети появилось видео с Неймаром и девушкой, обвинившей его в изнасиловании. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27