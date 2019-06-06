СМИ узнали предварительные сроки восстановления Неймара

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СМИ узнали предварительные сроки восстановления Неймара

Стало известно, сколько может пропустить нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар.

Напомним, что у 27-летнего футболиста диагностирован разрыв связок правого голеностопа. 

По информации L’Equipe, если форварду не потребуется операция, то он пробудет в лазарете от 3 до 6 недель.

В случае хирургического вмешательства Неймар останется без футбола примерно на 4 месяца.

Напомним, что игрок травмировался во время товарищеского матча с Катаром и теперь пропустит Кубок Америки-2019.

Не пропустите: В сети появилось видео с Неймаром и девушкой, обвинившей его в изнасиловании. | http://soccernews.ru
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