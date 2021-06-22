СМИ узнали предварительные сроки восстановления Усмана Дембеле
Стало известно, сколько может пропустить из-за травмы колена нападающий "Барселоны" Усман Дембеле.
Напомним, что 24-летний футболист получил повреждение в матче Евро-2020 против Венгрии. Он уже покинул расположение сборной Франции.
По информации Mundo Deportivo, форвард рискует выбыть из строя на три месяца. Столько времени ему потребуется, если будет принято решение делать операцию.
Предполагается, что эта травма может оказать серьёзное влияние на будущее Дембеле, чей контракт с "Барсой" истекает через год.
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|20
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|2
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|19
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|20
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|Севилья
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|8
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
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|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
|16
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|Эспаньол
|20
|14