СМИ узнали предварительные условия нового контракта Винисиуса с "Реалом"

Фото твиттер "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор в следующем году продлит контракт с королевским клубом.

По информации ABC, стороны заключат соглашение, рассчитанное до завершения сезона 2027/28. В нём будет прописана сумма отступных в размере 1 миллиарда евро.

Оклад бразильца вырастет с 3,5 до 5,5 миллиона евро. Также в договоре будут прописаны солидные бонусы, которые пока не согласованы.

21-летний Винисиус выступает за "Реал" с 2018 года, сыграл 133 матча, забил 23 гола и сделал 30 ассистов.

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