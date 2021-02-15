СМИ узнали предварительный диагноз Карвахаля

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СМИ узнали предварительный диагноз Карвахаля

Стал известен характер травмы правого защитника мадридского "Реала" Дани Карвахаля.

По информации Cope, у 29-летнего футболиста рецидив мышечного повреждения, из-за которого он пропустил почти 1,5 месяца.

Напомним, что воспитанник "сливочных" травмировался в воскресенье в ходе игры с "Валенсией" (2:0).

В текущем сезоне Карвахаль сыграл за "Реал" 12 матчей и сделал 4 ассиста.

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