СМИ узнали предварительный диагноз Лероя Сане

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане, скорее всего, надолго угодил в лазарет.

Сообщается, что у футболиста подозрение на разрыв крестообразной связки колена.

Точный диагноз 23-летний немец узнает сегодня после прохождения дополнительного медицинского обследования.

Ранее стало известно, что "Бавария" близка к покупке Сане за 110 миллионов евро. Мюнхенский клуб уже согласовал с игроком условия личного контракта с зарплатой в 18 миллионов евро в год. Однако теперь "ротен", вероятно, отменят сделку.

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