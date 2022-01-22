СМИ узнали, при каком условии "Салернитана" выкупит Бохинена у ЦСКА

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СМИ узнали, при каком условии "Салернитана" выкупит Бохинена у ЦСКА

Фото инстаграм Эмиля Бохинена

Появились новые подробности возможного перехода полузащитника Эмиля Бохинена из ЦСКА в "Салернитану".

Ранее сообщалось, что итальянский клуб ведёт переговоры об аренде игрока до конца сезона за 250 тысяч евро с опцией выкупа за 3,5 миллиона.

По информации журналиста Николо Скиры, выкуп норвежского хавбека станет обязательным, если "Салернитана" сохранит прописку в Серии А на следующий сезон.

ЦСКА купил Бохинена год назад за 1,5 миллиона евро. С тех пор он сыграл 14 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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