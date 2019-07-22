СМИ узнали причину исключения Льориса из заявки "Тоттенхэма" на азиатское турне

Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис покинул расположение команды, которая проводит предсезонное турне в Азии.

Как сообщает The Sun, французского стража ворот отправили домой из-за болезни. У него диагностировали ангину.

Тренерский штаб "шпор" ожидает, что 32-летний голкипер вернётся к тренировкам 28 июля.

В прошлом сезоне Льорис сыграл за "Тоттенхэм" 44 матча и пропустил 48 голов.

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