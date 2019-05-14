СМИ узнали причину конфликта между Денисовым и Сёминым

Теги локомотив москваигорь денисовюрий семин

СМИ узнали причину конфликта между Денисовым и Сёминым

Стало известно, почему полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов уже несколько недель не появляется на клубной базе.

Как сообщают российские СМИ, 34-летний футболист поругался с наставником "железнодорожников" Юрием Сёминым.

Отмечается, что скандальный хавбек уже давно выражал недовольство тренерскими методами 72-летнего специалиста, а лишившись места в составе, вовсе решил устроить саботаж.

Напомним, что Денисов не играет за "Локомотив" с начала апреля. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.

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