СМИ узнали причину конфликта Солари и Иско

СМИ узнали причину конфликта бывшего главного тренера "Реала" Сантьяго Солари и полузащитника мадридской команды Иско.

Как сообщает AS, футболист саботировал новое правило аргентинского специалиста - взвешиваться каждый понедельник.

В итоге испанский хавбек ни разу не проходил эту обязательную процедуру и экс-наставник окончательно усадил его в глубокий резерв.

В текущем сезоне 26-летний Иско сыграл за "Реал" 26 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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