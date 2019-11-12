СМИ узнали причину отказа Акинфеева возвращаться в сборную России

Стало известно, почему вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не горит желанием возвращаться в сборную России.

Напомним, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов лично уговаривал 33-летнего футболиста возобновить международную карьеру, но тот пока отказывается.

Как сообщают российские СМИ, главная причина заключается в том, что Акинфеев озабочен состоянием своего здоровья и не готов выдерживать слишком плотный график игр.

Кроме того, голкипер опасается неудачно сыграть на Евро-2020 и испортить имеющуюся репутацию.

Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год, сыграл 110 матчей и пропустил 95 голов.

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