СМИ узнали причину отказа Чорлуки продлевать контракт с "Локомотивом"

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"Чемпионат" выяснил, почему центральный защитник "Локомотива" Ведран Чорлука не захотел подписывать новый контракт с клубом.

По информации источника, причиной стало неуважительное отношение со стороны руководства "железнодорожников".

35-летнему хорвату не понравилось, что новый генеральный директор "Локо" Владимир Леонченко сначала игнорировал на протяжении двух месяцев вопрос с его договором, а затем пришёл обсуждать с ним будущее во время тренировки в зале.

В итоге Чорлука решил покинуть команду по окончании текущего сезона на правах свободного агента после 9 лет в клубе.

Ранее сообщалось, что ветеран интересен московскому ЦСКА. Инициатор возможной сделки - главный тренер армейцев Ивица Олич.

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