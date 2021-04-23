СМИ узнали причину отказа Чорлуки продлевать контракт с "Локомотивом"
Фото сайт РПЛ
"Чемпионат" выяснил, почему центральный защитник "Локомотива" Ведран Чорлука не захотел подписывать новый контракт с клубом.
По информации источника, причиной стало неуважительное отношение со стороны руководства "железнодорожников".
35-летнему хорвату не понравилось, что новый генеральный директор "Локо" Владимир Леонченко сначала игнорировал на протяжении двух месяцев вопрос с его договором, а затем пришёл обсуждать с ним будущее во время тренировки в зале.
В итоге Чорлука решил покинуть команду по окончании текущего сезона на правах свободного агента после 9 лет в клубе.
Ранее сообщалось, что ветеран интересен московскому ЦСКА. Инициатор возможной сделки - главный тренер армейцев Ивица Олич.
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