СМИ узнали причину отказа Роналду переходить в "Манчестер Сити"
Фото твиттер Криштиану Роналду
Стало известно, почему сорвался трансфер нападающего Криштиану Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Сити".
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, 36-летний футболист передумал присоединяться к "горожанам" после разговора с Хосепом Гвардиолой.
По информации источника, наставник "Сити" не смог гарантировать португальцу место в стартовом составе команды.
В итоге Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед", который ещё в июне не собирался возвращать форварда, однако "красные дьяволы" не могли допустить, чтобы легенда клуба оказалась в стане принципиального конкурента.
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|27
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|Лестер Сити
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|Эвертон
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
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