СМИ узнали причину отказа Роналду переходить в "Манчестер Сити"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Стало известно, почему сорвался трансфер нападающего Криштиану Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Сити".

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, 36-летний футболист передумал присоединяться к "горожанам" после разговора с Хосепом Гвардиолой.

По информации источника, наставник "Сити" не смог гарантировать португальцу место в стартовом составе команды.

В итоге Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед", который ещё в июне не собирался возвращать форварда, однако "красные дьяволы" не могли допустить, чтобы легенда клуба оказалась в стане принципиального конкурента.

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