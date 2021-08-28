СМИ узнали причину отказа Роналду переходить в "Манчестер Сити"

1 Теги манчестер юнайтедманчестер ситиювентускриштиану роналдухосеп гвардиолатрансферы

СМИ узнали причину отказа Роналду переходить в "Манчестер Сити"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Стало известно, почему сорвался трансфер нападающего Криштиану Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Сити".

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, 36-летний футболист передумал присоединяться к "горожанам" после разговора с Хосепом Гвардиолой.

По информации источника, наставник "Сити" не смог гарантировать португальцу место в стартовом составе команды.

В итоге Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед", который ещё в июне не собирался возвращать форварда, однако "красные дьяволы" не могли допустить, чтобы легенда клуба оказалась в стане принципиального конкурента.

Не пропустите: Эффект Роналду: акции "Манчестер Юнайтед" подорожали за день на 5,84%. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Всьё очень просто. Пеп предупредил, что если я буду устраивать оргии с неграми, он меня пошлёт нафуй! Я с этим не согласился!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная России объявила о замене игрока в заявке на сентябрьские матчи

Сборная России объявила о замене игрока в заявке на сентябрьские матчи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов