СМИ узнали причину отстранения Бьелсы от работы в "Лилле"

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СМИ узнали причину отстранения Бьелсы от работы в "Лилле"

СМИ узнали причину отстранения главного тренера "Лилля" Марсело Бьелсы от работы с командой.

Руководство "догов" отстранило аргентинского специалиста за несогласованную поездку в Чили. Там 62-летний наставник навестил своего друга, который серьёзно болен.

Однако СМИ уверены, что это лишь формальный повод, а реальной причиной отстранения являются плохие результаты команды в этом сезоне.

Напомним, что по итогам 13 туров "Лилль" набрал всего 12 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице французской Лиги 1. | http://soccernews.ru

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