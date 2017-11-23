СМИ узнали причину отстранения Бьелсы от работы в "Лилле"

СМИ узнали причину отстранения главного тренера "Лилля" Марсело Бьелсы от работы с командой.

Руководство "догов" отстранило аргентинского специалиста за несогласованную поездку в Чили. Там 62-летний наставник навестил своего друга, который серьёзно болен.

Однако СМИ уверены, что это лишь формальный повод, а реальной причиной отстранения являются плохие результаты команды в этом сезоне.

Напомним, что по итогам 13 туров "Лилль" набрал всего 12 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице французской Лиги 1. | http://soccernews.ru