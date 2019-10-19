СМИ узнали причину отсутствия Азара в заявке "Реала" на матч с "Мальоркой"

Стало известно, почему тренерский штаб мадридского "Реала" не включил вингера Эдена Азара в заявку команды на матч девятого тура Примеры против "Мальорки".

По информации Het Laatste Nieuws, в семье 28-летнего футболиста родился четвёртый ребёнок, поэтому ему разрешили не участвовать в ближайшей игре.

Напомним, что Азар со своей женой Наташей уже воспитывают троих сыновей - Янниса (8 лет), Лео (6) и Сами (4).

Матч "Мальорка" - "Реал" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

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