СМИ узнали причину отсутствия Бэйла в заявке "Реала" на матч с "Осасуной"

Стало известно, почему тренерский штаб "Реала" не включил вингера Гарета Бэйла в заявку команды на матч шестого тура Примеры против "Осасуны".

Как сообщает испанская пресса, наставник "сливочных" Зинедин Зидан решил предоставить валлийцу дополнительный отдых в преддверии мадридского дерби.

Напомним, что в субботу, 28 сентября, "Реал" сыграет в гостях с "Атлетико" в рамках седьмого тура чемпионата страны.

30-летний Бэйл в текущем сезоне провёл за "бланкос" 5 игр, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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