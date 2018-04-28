СМИ узнали причину отсутствия Месси и Суареса на прощальной пресс-конференции Иньесты

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СМИ узнали причину отсутствия Месси и Суареса на прощальной пресс-конференции Иньесты

СМИ узнали причину отсутствия Лионеля Месси и Луиса Суареса на прощальной пресс-конференции капитана "Барселоны" Андреса Иньесты.

Как сообщает Marca, аргентинец и уругваец пропустили мероприятие по личным обстоятельствам.

Напомним, что на пресс-конференции, в ходе которой Иньеста объявил о скором уходе из "Барселоны", присутствовали члены семьи 33-летнего футболиста, тренерский штаб "сине-гранатовых", а также все игроки первой команды кроме Месси и Суареса.

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