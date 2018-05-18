СМИ узнали причину срыва переговоров между Аллегри и "Арсеналом"

Теги арсенал лондонмассимилиано аллегри

СМИ узнали причину срыва переговоров между Аллегри и "Арсеналом"

Переговоры между "Арсеналом" и наставником "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сорвались.

Как сообщает Metro, итальянцу не понравилось, что ему не будет дан полный контроль над трансферами "канониров". Также Аллегри не устроила сумма, которую руководство клуба готово выделить на летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" может возглавить ассистент Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" Микель Артета.

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