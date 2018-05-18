СМИ узнали причину срыва переговоров между Аллегри и "Арсеналом"
Переговоры между "Арсеналом" и наставником "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сорвались.
Как сообщает Metro, итальянцу не понравилось, что ему не будет дан полный контроль над трансферами "канониров". Также Аллегри не устроила сумма, которую руководство клуба готово выделить на летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что "Арсенал" может возглавить ассистент Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" Микель Артета.
Читайте также: Аллегри принял решение о своем будущем. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Еврокубковые амбиции "орлят": "Ницца" едет за очками к "Лиону"
-
"Реал" едет в гости к "Вильярреалу"
-
Финал Кубка Англии на "Уэмбли": "Челси" против "Манчестер Юнайтед"
-
Вторая попытка "орлов": "Айнтрахт" сразится с "Баварией" в финале Кубка Германии
-
Классика УПЛ без турнирной мотивации: "Динамо" принимает "Шахтер"
Лента новостей
-
"Бетис" завершил чемпионат поражением от "Леганеса"
-
"Челси" и "МЮ" объявили стартовые составы на финал Кубка Англии
-
Тотти написал сообщение Буффону
-
Креспо рассказал, какого игрока не хватает "Зениту" для победы в Лиге Чемпионов
-
"Ювентус" – "Верона" - 2:1 (обзор)
-
Уткин: "Зенит" - это кладбище талантов"
-
Буффон провёл в Серии А 640 матчей, это второй результат в истории
-
В прощальном матче Буффона "Ювентус" обыграл "Верону"
-
Дзюба и Дзагоев пропустили тренировку сборной России
-
Ривалдо: "Неймар совершил ошибку"
-
Уилшер намерен перейти в ПСЖ
-
Гётце прокомментировал непопадание в заявку сборной Германии на ЧМ-2018
-
В матче легенд "Интер" разгромил "Челси"
-
"Зенит" интересуется форвардом сборной Бразилии
-
"Сельта" – "Леванте" - 4:2 (обзор)
-
Агент опроверг слухи о возможном уходе Ярмоленко из "Боруссии"
-
"Вест Хэм" согласовал контракт с Пеллегрини
-
"Сельта" на своём поле переиграла "Леванте"
-
Греческий топ-клуб нацелился на Вернблума
-
Хитц стал игроком дортмундской "Боруссии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|97
|2
|Манчестер Юнайтед
|37
|78
|3
|Тоттенхэм
|37
|74
|4
|Ливерпуль
|37
|72
|5
|Челси
|37
|70
|6
|Арсенал Лондон
|37
|60
|7
|Бернли
|37
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|37
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|39
|16
|Хаддерсфилд Таун
|37
|37
|17
|Саутгемптон
|37
|36
|18
|Суонси Сити
|37
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30