СМИ узнали причину срыва перехода Маноласа в "Зенит" в 2019 году

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СМИ узнали причину срыва перехода Маноласа в "Зенит" в 2019 году

Фото инстаграм Костаса Маноласа

Журналист Алессандро Вокалелли рассказал, почему не состоялся трансфер центрального защитника Костаса Маноласа из "Ромы" в "Зенит" в 2019 году.

По данным инсайдера, условия сделки были согласованы клубами, однако футболист тогда проигнорировал медицинское обследование.

В итоге грек за 36 миллионов евро ушёл в "Наполи", где провёл 2,5 сезона.

Накануне "Олимпиакос" объявил о возвращении Маноласа.

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