СМИ узнали причину срыва перехода Маноласа в "Зенит" в 2019 году
Фото инстаграм Костаса Маноласа
Журналист Алессандро Вокалелли рассказал, почему не состоялся трансфер центрального защитника Костаса Маноласа из "Ромы" в "Зенит" в 2019 году.
По данным инсайдера, условия сделки были согласованы клубами, однако футболист тогда проигнорировал медицинское обследование.
В итоге грек за 36 миллионов евро ушёл в "Наполи", где провёл 2,5 сезона.
Накануне "Олимпиакос" объявил о возвращении Маноласа.
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