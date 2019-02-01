СМИ узнали причину срыва трансфера Акосты в ПСЖ
СМИ узнали причину срыва трансфера полузащитника "Ди Си Юнайтед" Лусиано Акосты в ПСЖ.
Как сообщает L’Equipe, в последний момент американский клуб попытался внести изменения в условия сделки, после чего парижане вышли из переговоров.
Отмечается, что "Ди Си Юнайтед" перед дедлайном запросил крупный бонус в случае перепродажи 24-летнего аргентинца, что не устроило ПСЖ.
Напомним, что Акоста должен был присоединиться к французскому гранду в обмен на 6 миллионов евро, ещё 3 миллиона были прописаны в соглашении в виде бонусов.
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