СМИ узнали причину срыва трансфера Акосты в ПСЖ

СМИ узнали причину срыва трансфера полузащитника "Ди Си Юнайтед" Лусиано Акосты в ПСЖ.

Как сообщает L’Equipe, в последний момент американский клуб попытался внести изменения в условия сделки, после чего парижане вышли из переговоров.

Отмечается, что "Ди Си Юнайтед" перед дедлайном запросил крупный бонус в случае перепродажи 24-летнего аргентинца, что не устроило ПСЖ.

Напомним, что Акоста должен был присоединиться к французскому гранду в обмен на 6 миллионов евро, ещё 3 миллиона были прописаны в соглашении в виде бонусов.

Не пропустите: ПСЖ перед дедлайном пытался переманить игрока "Интера". | http://soccernews.ru