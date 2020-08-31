СМИ узнали причину срыва трансфера ван де Бека в "Барселону"
Стало известно, почему переход полузащитника "Аякса" Донни ван де Бека в "Барселону" не состоялся.
По информации Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" отказались от приобретения голландца из-за его стоимости.
"Аякс" назвал окончательную цену на игрока в размере 55 миллионов евро, после чего "Барса" вышла из переговоров.
Напомним, что сейчас ван де Бек крайне близок к трансферу в "Манчестер Юнайтед".
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