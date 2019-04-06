СМИ узнали причину стремления Иско остаться в "Реале"
Полузащитник мадридского "Реала" Иско хочет остаться в королевском клубе не только из-за возвращения Зинедина Зидана.
По информации Marca, весомым фактором для 26-летнего футболиста стала его семья, которая не собирается покидать Испанию.
Чтобы не обрекать себя на разлуку с близкими, хавбек пытается всеми силами задержаться на "Сантьяго Бернабеу". Известно, что по этой причине он уже отклонил несколько предложений из-за границы.
Контракт Иско с "Реалом" рассчитан до 2022 года. В текущем сезоне игрок провёл за "сливочных" 29 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.
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|Команда
|М
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|2
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|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|30
|57
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Валенсия
|30
|46
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Алавес
|30
|44
|8
|Атлетик Бильбао
|30
|43
|9
|Реал Сосьедад
|30
|40
|10
|Бетис
|30
|40
|11
|Эйбар
|30
|39
|12
|Леганес
|30
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|30
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|30
|24
|20
|Уэска
|30
|23