СМИ узнали причину стремления Иско остаться в "Реале"

Теги реал мадридиско

СМИ узнали причину стремления Иско остаться в "Реале"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско хочет остаться в королевском клубе не только из-за возвращения Зинедина Зидана.

По информации Marca, весомым фактором для 26-летнего футболиста стала его семья, которая не собирается покидать Испанию.

Чтобы не обрекать себя на разлуку с близкими, хавбек пытается всеми силами задержаться на "Сантьяго Бернабеу". Известно, что по этой причине он уже отклонил несколько предложений из-за границы.

Контракт Иско с "Реалом" рассчитан до 2022 года. В текущем сезоне игрок провёл за "сливочных" 29 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

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