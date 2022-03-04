СМИ узнали причину ухода Ракицкого из "Зенита"

Фото инстаграм Ярослава Ракицкого

Центральный защитник Ярослав Ракицкий покинул питерский "Зенит" не по политическим причинам, утверждает Bobsoccer.

По информации источника, украинский футболист мотивировал своё решение уйти семейными обстоятельствами.

Сейчас игрок занимается безопасностью своих родителей, живущих на Украине. При этом его семья остаётся в Санкт-Петербурге.

Ракицкий выступал за "Зенит" с января 2019 года, сыграл 108 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.

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