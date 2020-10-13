СМИ узнали причину задержки перехода Мозеса в "Спартак"

Стало известно, почему полузащитник "Челси" Виктор Мозес до сих пор не стал игроком "Спартака".

По информации GoalBall, переход задерживается из-за медицинского обследования. Источник не уточняет, с чем именно связаны возникшие проблемы.

При этом отмечается, что сделка не находится на грани срыва.

Напомним, что "Спартак" должен арендовать 29-летнего Мозеса до конца сезона с опцией последующего выкупа.

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