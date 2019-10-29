СМИ узнали причины отказа "Манчестер Юнайтед" от трансфера Обамеянга

Теги манчестер юнайтедарсенал лондонборуссия дортмундпьер-эмерик обамеянг

СМИ узнали причины отказа "Манчестер Юнайтед" от трансфера Обамеянга

Несколько лет назад нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг мог оказаться в "Манчестер Юнайтед".

По информации The Athletic, "красные дьяволы" в 2016 и 2017 годах проявляли предметный интерес к тогда ещё игроку дортмундской "Боруссии".

Однако в итоге в манкунианском клубе решили, что габонец не сможет адаптироваться в АПЛ, а его стоимость - около 80 миллионов евро - чрезмерно завышена.

В январе 2018 года Обамеянга за 63,75 миллиона купил лондонский "Арсенал". В составе "канониров" форвард забил 49 голов и сделал 12 ассистов в 77 матчах.

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