СМИ узнали, рассматривает ли "Спартак" кандидатуру Карпина

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СМИ узнали, рассматривает ли "Спартак" кандидатуру Карпина

СМИ узнали, рассматривает ли московский "Спартак" кандидатуру главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.

Как сообщает "Федеральное агентство новостей" со ссылкой на источники в столичном клубе, руководство "красно-белых" не заинтересовано в сотрудничестве с 49-летним специалистом, который уже возглавлял команду с апреля 2009 по май 2012 и с ноября 2012 по март 2014 года.

Напомним, что в понедельник "Спартак" уволил Массимо Карреру и теперь ищет ему замену. Пока командой руководит испанец Рауль Рианчо.

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