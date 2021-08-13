СМИ узнали размер долга "Барселоны" перед Месси

Фото инстаграм Лионеля Месси

Стало известно, сколько денег должна "Барселона" нападающему Лионелю Месси.

По информации Sport.es, сумма долга составляет 52 миллиона евро. Это часть зарплаты аргентинца, которую клуб просил выплатить с отсрочкой из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Сине-гранатовые" рассчитывают погасить задолженность перед футболистом до конца 2022 года.

Месси - воспитанник "Барсы", он находился в структуре клуба с 2000 года, за основную команду дебютировал в ноябре 2003-го, с тех пор сыграл 778 матчей, забил 672 гола, сделал 305 ассистов и выиграл 35 трофеев.

Во вторник звёздный форвард заключил контракт с ПСЖ по схеме "2+1".

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