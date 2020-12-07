СМИ узнали размер ежемесячных расходов Диего Марадоны

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СМИ узнали размер ежемесячных расходов Диего Марадоны

Стало известно, сколько денег каждый месяц тратил легендарный футболист Диего Марадона.

По информации Marca, речь идет о сумме более 100 тысяч евро. Источник предполагает, что деньги уходили на содержание 50 семей.

Культовый аргентинец умер 25 ноября в возрасте 60 лет от острого отёка лёгких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности.

Стоит отметить, что у Марадоны есть пять официально признанных детей, однако, по слухам, их значительно больше.

Не пропустите: Прокурор сделал заявление о возможной вине врачей в смерти Марадоны. | http://soccernews.ru
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