СМИ узнали размер финального предложения "Реала" по трансферу Азара

Накануне стало известно, что в ближайшее время мадридский "Реал" сделает финальное предложение по трансферу вингера "Челси" Эдена Азара.

По информации The Telegraph, речь идёт о 120 миллионах евро. Ранее СМИ утверждали, что королевский клуб заплатит за бельгийца на 10 миллионов больше.

Напомним, что через год 28-летний футболист станет свободным агентом. Кроме того, он твёрдо намерен покинуть "Челси" и стать игроком "Реала".

Азар выступал за "синих" с 2012 года, сыграл 352 матча, забил 110 голов и сделал 92 ассиста.

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