СМИ узнали размер финального предложения "Реала" по трансферу Азара
Накануне стало известно, что в ближайшее время мадридский "Реал" сделает финальное предложение по трансферу вингера "Челси" Эдена Азара.
По информации The Telegraph, речь идёт о 120 миллионах евро. Ранее СМИ утверждали, что королевский клуб заплатит за бельгийца на 10 миллионов больше.
Напомним, что через год 28-летний футболист станет свободным агентом. Кроме того, он твёрдо намерен покинуть "Челси" и стать игроком "Реала".
Азар выступал за "синих" с 2012 года, сыграл 352 матча, забил 110 голов и сделал 92 ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16