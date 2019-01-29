СМИ узнали размер компенсации Венгеру после ухода из "Арсенала"

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СМИ узнали размер компенсации Венгеру после ухода из "Арсенала"

Арсен Венгер получил солидную компенсацию за уход с поста главного тренера "Арсенала", об этом сообщает The Times со ссылкой на финансовую отчётность лондонского клуба.

По сведениям издания, французский специалист и его помощники заработали на досрочном расторжении контракта с "канонирами" почти 20 миллионов евро.

Напомним, что стороны прекратили сотрудничество по окончании сезона 2017/2018.

69-летний Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 года и выиграл с командой 17 трофеев, в том числе три титула АПЛ.

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