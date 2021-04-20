СМИ узнали размер неустойки Газизова за уход из "Спартака"

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Стало известно, сколько московский "Спартак" должен заплатить бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову за досрочное прекращение сотрудничества.

По информации "СЭ", общая сумма неустойки - 400 миллионов рублей. "Красно-белые" пока погасили только 1/4 задолженности перед менеджером.

Оставшуюся часть компенсации за расторжение контракта клуб пока не отдаёт, надеясь договориться об её уменьшении.

Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года, а в марте вернулся на пост гендиректора "Уфы".

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