СМИ узнали размер неустойки Газизова за уход из "Спартака"
Фото "Матч ТВ" / Автор неизвестен
Стало известно, сколько московский "Спартак" должен заплатить бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову за досрочное прекращение сотрудничества.
По информации "СЭ", общая сумма неустойки - 400 миллионов рублей. "Красно-белые" пока погасили только 1/4 задолженности перед менеджером.
Оставшуюся часть компенсации за расторжение контракта клуб пока не отдаёт, надеясь договориться об её уменьшении.
Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года, а в марте вернулся на пост гендиректора "Уфы".
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