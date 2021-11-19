СМИ узнали размер отступных в контракте Алвеса с "Барселоной"

Фото инстаграм Дани Алвеса

Стало известно, какую клаусулу прописала "Барселона" в соглашении защитника Дани Алвеса.

По информации RAC1, сумма отступных за бразильца составляет 100 миллионов евро.

Напомним, что 38-летний футболист заключил с "сине-гранатовыми" контракт до конца сезона.

Алвес присоединился к "Барсе" бесплатно, поскольку в сентябре расторг договор с "Сан-Паулу".

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