СМИ узнали размер отступных в контракте Депая с "Барселоной"

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СМИ узнали размер отступных в контракте Депая с "Барселоной"

Фото твиттер Мемфиса Депая

Стало известно, какую клаусулу прописала "Барселона" в соглашении нападающего Мемфиса Депая.

По информации AS, сумма отступных за голландца составляет 400 миллионов евро.

Напомним, что 27-летний футболист заключил с "сине-гранатовыми" контракт до 2023 года.

Депай присоединился к "Барсе" бесплатно после истечения срока договора с "Лионом".

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