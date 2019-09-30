СМИ узнали размер отступных в контракте Карпина с "Ростовом"
На фоне интереса московского "Спартака" к наставнику "Ростова" Валерию Карпину СМИ выяснили размер компенсации за досрочное расторжение контракта между тренером и клубом.
Как сообщает российская пресса, сумма отступных в соглашении 50-летнего специалиста составляет 5 миллионов евро.
Пока неизвестно, готовы ли "красно-белые" платить такие деньги за Карпина.
Альтернативная кандидатура - Андрей Тихонов. Также рассматриваются варианты в Германии и Нидерландах.
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