СМИ узнали размер призовых для сборной России за выход на Евро-2020

Теги россия

СМИ узнали размер призовых для сборной России за выход на Евро-2020

Стало известно, сколько заработали игроки и тренеры сборной России за выход в финальную часть Евро-2020.

По информации телеграм-канала "Мутко против", РФС выделит на призовые около 5,6 миллионов евро, то есть 400 миллионов рублей.

Сообщается, что это оговоренные ранее 70 процентов от суммы, которая поступит союзу от УЕФА.

При этом деньги делить будут не поровну, а в зависимости от вклада в командные успехи.

Не пропустите: Черчесов обратился к болельщикам сборной России в связи с окончанием квалификации Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Матч ТВ" может лишиться права транслировать еврокубки в России

"Матч ТВ" может лишиться права транслировать еврокубки в России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов