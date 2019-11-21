СМИ узнали размер призовых для сборной России за выход на Евро-2020
Стало известно, сколько заработали игроки и тренеры сборной России за выход в финальную часть Евро-2020.
По информации телеграм-канала "Мутко против", РФС выделит на призовые около 5,6 миллионов евро, то есть 400 миллионов рублей.
Сообщается, что это оговоренные ранее 70 процентов от суммы, которая поступит союзу от УЕФА.
При этом деньги делить будут не поровну, а в зависимости от вклада в командные успехи.
Не пропустите: Черчесов обратился к болельщикам сборной России в связи с окончанием квалификации Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Жирков не исключил, что продолжит выступать за сборную России
-
Игрок сборной России попал в символическую сборную 9-10 туров квалификации Евро-2020 по версии InStat
-
Главные новости дня: 20 ноября
-
"Тоттенхэм" не выделит Моуринью денег на зимние трансферы
-
УЕФА открыл дело против Бельгии из-за ошибки с футболкой на матче с Россией
Лента новостей
-
СМИ узнали размер призовых для сборной России за выход на Евро-2020
-
"Матч ТВ" может лишиться права транслировать еврокубки в России
-
Стали известны сроки восстановления Диего Косты
-
Жирков оценил соперников сборной России по групповому этапу Евро-2020
-
"Лестер" хочет продлить контракт с трансферной целью "Манчестер Юнайтед"
-
Экс-защитник "Арсенала" советует клубу побороться за Почеттино
-
Зырянов озвучил ужасные последствия нового лимита на легионеров в РПЛ
-
1
Зидан накажет Бэйла за провокационное празднование выхода сборной Уэльса на Евро-2020
-
Жирков не исключил, что продолжит выступать за сборную России
-
Мбаппе рискует пропустить матч с "Реалом"
-
Черчесов обратился к болельщикам сборной России в связи с окончанием квалификации Евро-2020
-
Игрок сборной России попал в символическую сборную 9-10 туров квалификации Евро-2020 по версии InStat
-
1
Окружение Роналду опровергло слухи о свадьбе футболиста
-
Главные новости дня: 20 ноября
-
1
Моуринью - лидер среди тренеров по расходам на трансферы
-
Клуб Бекхэма подписал пять футболистов
-
Журналист Карпов назвал фаворита в борьбе за Коновалова
-
3
Снейдер: "Если бы я захотел, то был бы на одном уровне с Месси и Роналду"
-
Голландские клубы проведут масштабную акцию против расизма
-
Аршавин назвал вратаря сборной России, который должен стать основным на Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13