СМИ узнали размер призовых для сборной России за выход на Евро-2020

Стало известно, сколько заработали игроки и тренеры сборной России за выход в финальную часть Евро-2020.

По информации телеграм-канала "Мутко против", РФС выделит на призовые около 5,6 миллионов евро, то есть 400 миллионов рублей.

Сообщается, что это оговоренные ранее 70 процентов от суммы, которая поступит союзу от УЕФА.

При этом деньги делить будут не поровну, а в зависимости от вклада в командные успехи.

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