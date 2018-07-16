СМИ узнали размер призовых игрокам сборной Бельгии за бронзу ЧМ-2018

Теги бельгияроберто мартинес

СМИ узнали размер призовых игрокам сборной Бельгии за бронзу ЧМ-2018

СМИ узнали размер призовых игрокам сборной Бельгии за бронзовые медали Чемпионата Мира 2018 года.

Так, каждый футболист, принявший участие в мундиале, получит 358,5 тысяч евро, а главному тренеру "красных дьяволов" Роберто Мартинесу полагается 750 тысяч евро.

Напомним, что сборную Бельгии помпезно встретили на родине. | http://soccernews.ru

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