СМИ узнали размер призовых игрокам сборной Бельгии за бронзу ЧМ-2018

СМИ узнали размер призовых игрокам сборной Бельгии за бронзовые медали Чемпионата Мира 2018 года.

Так, каждый футболист, принявший участие в мундиале, получит 358,5 тысяч евро, а главному тренеру "красных дьяволов" Роберто Мартинесу полагается 750 тысяч евро.

Напомним, что сборную Бельгии помпезно встретили на родине. | http://soccernews.ru